Бестактные люди – Личное мнение

Всем известно, что у Дженнифер Энистон нет детей. Казалось бы, кому какое до этого вообще может быть дело?



Фото: Соцсети

Но дело было всем и всегда. Как нет детей?! Не хочешь? Эгоистка? Думаешь о себе и карьере? Почему нет детей?

И успешная женщина должна оправдываться всю жизнь. Хочешь или не хочешь — оправдывайся под давлением общества.

Вот, что рассказала Энистон в свежем интервью:

«Раньше я воспринимала очень близко к сердцу все эти слухи о беременности и предположения в стиле «О, да она выбрала карьеру вместо детей!». Но вы ведь понятия не имеете, что со мной происходит в личном плане, с медицинской точки зрения, почему я не могу… и вообще могу ли я иметь детей? Они ничего не знают, и мне было очень обидно и просто противно»

Как можно лезть к человеку со столь деликатной темой? Вдруг болеет? А вдруг просто не хочет детей — бывает по-разному.

Но почему каждой клуше нужно обязательно спросить бездетную незнакомую женщину: когда детишки? Почему не рожаешь?

Что в голове, что с чувством такта у этих людей? Что с их воспитанием, в конце-то концов?

Бывает, люди пожениться-то ещё не успели, а им уже кричат вслед: где-е-е де-е-ети ваши?!

Попадали на такие вопросы? Как реагировали?

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