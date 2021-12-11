Бестактные люди – Личное мнение
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Всем известно, что у Дженнифер Энистон нет детей. Казалось бы, кому какое до этого вообще может быть дело?
Фото: Соцсети
Но дело было всем и всегда. Как нет детей?! Не хочешь? Эгоистка? Думаешь о себе и карьере? Почему нет детей?
И успешная женщина должна оправдываться всю жизнь. Хочешь или не хочешь — оправдывайся под давлением общества.
Вот, что рассказала Энистон в свежем интервью:
«Раньше я воспринимала очень близко к сердцу все эти слухи о беременности и предположения в стиле «О, да она выбрала карьеру вместо детей!». Но вы ведь понятия не имеете, что со мной происходит в личном плане, с медицинской точки зрения, почему я не могу… и вообще могу ли я иметь детей? Они ничего не знают, и мне было очень обидно и просто противно»
Как можно лезть к человеку со столь деликатной темой? Вдруг болеет? А вдруг просто не хочет детей — бывает по-разному.
Но почему каждой клуше нужно обязательно спросить бездетную незнакомую женщину: когда детишки? Почему не рожаешь?
Что в голове, что с чувством такта у этих людей? Что с их воспитанием, в конце-то концов?
Бывает, люди пожениться-то ещё не успели, а им уже кричат вслед: где-е-е де-е-ети ваши?!
Попадали на такие вопросы? Как реагировали?
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Источник: Лена Миро
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