Анонсирован визит помощника госсекретаря США в Москву и Киев

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11.12.2021, 21:52, Новости дня
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Помощница госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид посетит Москву и Киев, после чего в Брюсселе с представителями ЕС и НАТО обсудит урегулирование ситуации вокруг Украины, информирует госдеп.

«Помощник госсекретаря в европейском и евроазиатском бюро Карин Донфрид посетит Киев и Москву 13-15 декабря, чтобы встретится с высокопоставленными представителями власти», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы госдепа.

После посещения РФ и Украины, Донфрид отправится в Брюссель, где 15-16 декабря состоятся консультации с партнерами США по ЕС и НАТО для обсуждения усилий по дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины.

Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс и госсекретарь США Энтони Блинкен выразили озабоченность присутствием российских войск около украинских границ.

Напомним, Вашингтон утверждает, что РФ якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». РФ неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.



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