В результате взрыва сброшенного с БПЛА боеприпаса погибли два бойца ДНР

Двое военнослужащих ДНР погибли от взрыва боеприпаса, который в пятницу украинский беспилотник сбросил в Донецке, сообщили в Народной милиции.

Боеприпас был сброшен в районе остановки общественного транспорта, но не сработал. Однако когда проводились работы по его обезвреживанию, боеприпас сдетонировал. Один военный погиб на месте, второй был доставлен в больницу. В субботу утром он также скончался, передает РИА «Новости».

Народная милиция сообщает, что «киевские оккупанты разместили девять единиц военной техники в двух подконтрольных Украине населенных пунктах». Среди обнаруженной техники и вооружения были минометы «Василек» и танки Т-80.

Напомним, высказываются опасения, что идет подготовка крупной провокации со стороны Киева в Донбассе. Официальный Киев ведет дело к полному отказу от выполнения Минских соглашений. В начале декабря глава ДНР назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года.