 

Мнение: Ответ от Чубайса

11.12.2021, 21:48, Разное
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«Вот смотрите — середина 1990-х — начало 2000-х годов — в начале 2000-х я уже там вычистил всех, но в середине 1990-х у нас в качестве советников, официальных сотрудников правительства Российской Федерации, сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники Центрального разведывательного управления США…» (c) Путин

«В этом смысле у меня очень простой ответ. У нас, как известно, есть соответствующие структуры, которые должны заниматься выявлением, обнаружением и принятием решений по поводу такого рода товарищей. Значит, я бы хотел спросить, а чем они занимались? Чем занимались наши спецслужбы в 1992 году, 1993 году?» (с) Чубайс

Источник: Colonel Cassad



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