В сети участились схемы мошенничества с QR-кодами

Один из основателей сервиса CloudPayments Дмитрий Спиридонов предупреждает россиян о том, что в последнее время в сети участились случаи мошенничества с QR-кодами. При этом злоумышленники пользуются все более изощренными схемами.

Проблема заключается в том, что обычный пользователь воспринимает QR-корд как абсолютно защищенный инструмент. Однако злоумышленники научились уже подделывать и его.

Попав на такую подделку, человек одним кликом мыши попадает на фейковую платежную систему или же на фишинговый сайт. Результат один и тот же – потеря данных и собственных денег. Защититься от подобных посягательств можно только одним способом. Нужно проявлять бдительность и внимательно смотреть, на каких ресурсах вы совершаете свои действия.