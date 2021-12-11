Мнение: Игра в травлю

Мы живем в интересное время, когда, с одной стороны, травля считается самым страшным оружием, наносящим личности неизлечимую травму, а с другой стороны популярны шоу, где человек добровольно соглашается на травлю специально нанятыми и обученными троллями.

Противоречий в этом нет. Чего люди боятся, в то они и играют, то и превращают в зрелище и шоу, чтобы таким образом отчуждать страх и преодолевать его.

Еще в конце прошлого века стали популярны “тренинги личностного роста”, которые позже стали называть “унижения за ваши деньги”. Суть таких тренингов сводилась к тому, что мы сейчас назвали бы экстремальной тренировкой границ. Человек выходил в центр комнаты, а группа других участников тренинга начинала его критиковать и высмеивать. На другом этапе человеку предлагали рассказать самые стыдные подробности о себе и коллективно издевались над этим.

Считалось, что так “тренируется самооценка” и это помогает сделать человека свободным, неуязвимым, уверенным в себе.

В реальности кому-то такие тренинги нравились и казались полезными, а кого-то они травмировали, в результате чего постепенно такие мероприятия стали запрещать, а многие организации, занимавшиеся подобными тренингами, стали относить к тоталитарным сектам.

Тем не менее, страсть к психологическому экстриму в виде добровольного участия в травле не увядает.

Наоборот.

Многие люди любят смотреть на такое больше чем на бои без правил, в том числе на психологические бои, типа “к барьеру” и прочие дебаты. Схватка на равных – это хорошо, но когда есть жертва и нападающий – еще интересней.

Особенно захватывает дух у зрителей от эпизодов коллективной травли, когда впятером на одного, как в шоу “Что было дальше?” или стендапах, где комики по очереди высмеивают какую-то известную личность, а личность сидит и слушает.

Игровой элемент заключается в том, что “жертва травли” соглашается на такой социальный эксперимент сама, то есть настоящей жертвой не является.

Такие публичные игры вызывают много возмущения, но и много интереса тоже.

Тролль – это все более популярная роль для журналиста и ведущего шоу. Способность провоцировать, задевать, раскачивать, раскручивать на эмоции ценилась еще в те времена, когда каждый правитель имел рядом шута, которому было позволено высмеивать все.

Язвительные и саркастичные люди вызывают всеобщее опасение, но они же привлекают к себе внимание, словно владеют секретным оружием. К тому же они выглядят дерзкими, а дерзость воспринимается как смелость, то есть духовная сила, хотя за ней часто стоит всего лишь тупая самонадеянность.

Почему тролли так интересны людям, что те готовы отдавать свое внимание, время и деньги шоу с их участием?

Нельзя думать, что в этом проявляется только садизм зрителей и тяга к публичным казням, а у известных персон – это только эксгибиционизм и хайп.

У людей есть потребность в тренировке личных границ. Эта потребность не осознана, но именно тяга людей избавиться от страхов и стать устойчивей вызывает потребность в таких шоу.

Некоторые даже рефлексируют такую потребность, но называют это “тренировка самооценки”.

К самооценке это не имеет отношения.

Но то что люди называют “независимая самооценка” – это нормальные личные границы.

То есть если у вас нормальные границы, ваша самооценка будет независимой, настолько, насколько самооценка должна быть независимой.

Нельзя путать с независимой самооценкой прочно прибитую корону, то есть полный игнор обратной связи.

Но из-за того, что люди все смешивают и все путают, они и получают часто обратный эффект.

Например, они пытаются тренировать самооценку, но растят корону.

В старых тренингах личностного роста были две главные ошибки.

Человека заставляли откровенничать перед враждебно настроенной группой – это раз.

И человека заставляли поверить, что эта враждебно настроенная группа – его ближний круг и его опора – это два.

Из-за того, что создатели тренингов двигались наобум и плохо представляли себе структуру человеческой личности, они помогали слиянию границ вместо того, чтобы помочь эти границы сформировать. И те участники тренингов, которым тренинг помог сделать границы лучше (а такие были), прокачивались скорее вопреки. Большинство же работали над тем, чтобы сделать корону прочней.

Опишите разницу?

Точно так же наобум двигаются и некоторые участники игровых шоу. Они думают, что задача их состоит в том, чтобы огрызаться, хлестко шутить в ответ, спорить, что-то доказывать, то есть вступать с троллями в борьбу. Они пытаются тренировать свои зубы и когти, видимо, либо демонстрировать неуязвимость своей самооценки. Либо любить тех, кто нападает на них, и жалеть их.

А границы тренируются совсем не так.

Самый простой способ тренировки границ для начинающих – это то, что описал Гоголь в “Вий”.

У вас есть круг границ, вы можете мысленно его очерчивать вокруг стула на котором сидите, если вы сидите. За этот круг тролль не войдет и вы можете быть совершенно спокойны, пока остаетесь в круге границ.

Самое правильное поведение, когда на вас нападают, а вы по какой-то причине не можете или не хотите уйти и должны оставаться на месте, не обращать внимание на беснование троллей. Если вы сами пришли к троллю или коллективу троллей, вы не можете не обращать внимания, поэтому вы должны спокойно их слушать. Вы можете быть приветливы, но не будьте демонстративно добры. На конструктивные вопросы можно отвечать, но не распинаться, не спорить, ничего не доказывать, не перебивать и не пытаться перешутить. Дайте возможность троллю показать все, на что он способен, и вы увидите, что без вашей поддержки, без диалога с вами, ему будет очень нелегко. Он даже будет вынужден начать вас завлекать, говоря вам что-то хорошее, и к концу сеанса такой “черной магии” может получиться, что тролль будет лить воду на вашу мельницу. Редко, но такие гости у шоу троллей встречаются, насколько я успела увидеть. Большинство же позорятся изо всех сил и помогают троллям себя терзать, делать себя нелепыми и смешными в плохом смысле.

Правило тренингов и шоу “откровенничать” надо нарушать, как бы вас ни побуждали, однако вы можете имитировать откровенность. Еще лучше, если среди ваших чаяний и тайных переживаний не будет ни одного, которое делает вас уязвимым, то есть зависимым, завистливым, обиженным, жадным, трусливым. В этом случае вы сможете даже откровенничать, но оставаться в границах.

То есть здесь работает правило сита и решета: затыкайте решето, пока есть сито.

Если сита у вас нет, вы можете говорить все, что думаете. Опишете это правило лучше?

Условие тренингов считать группу троллей своей семьей нарушать надо обязательно, особенно если с семьей вы в слиянии. Если вы умеете делить границы с семьей, то есть умеете относиться к близким с уважением как к отдельным субъектам и отличать свои интересы от их, то вам даже эта подстава будет вам нипочем. Вы сможете относиться к врагам с теплотой, но оставаться неуязвимым.

Но это будет означать, что ваши границы идеальны, и любая стая самых озверелых троллей вам не страшна и даже в помощь: вы будете выглядеть на их фоне великолепно, устойчиво, спокойно, красиво.

Только не переоцените себя. Чем хуже ваши границы, тем больше вы должны соблюдать условий, чтобы из вас не посыпались баги, а потом не началась публичная истерика. Не перепутайте хорошие границы с крепко прибитой короной. Как это не перепутать, расскажете?

Знакома эта тема?

Наблюдаете за попытками травли и троллинга известных персон? На добровольной основе, то есть когда звезда сама приходит на интервью или шоу, и насильственные, то есть когда тролли атакуют тех, кто им такого права не дает?

Замечаете главные ошибки?

А правильные ходы?