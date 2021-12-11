В Харьковской области пьяный водитель совершил ДТП и врезался в магазин – полиция

“32-летний мужчина, управляя автомобилем KIA, не справился с управлением и допустил столкновение с транспортным средством Lada. В результате его отбросило в сторону магазина. Также он повредил припаркованный автомобиль ВАЗ. Правонарушитель ехал на большой скорости и хотел совершить поворот налево на заправку. Водитель не заметил ехавший по своей полосе автомобиль Lada. В результате чего произошло столкновение”, – говорится в сообщении.

В отношении водителя составили админпротоколы по ч. 1 ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или под влиянием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и быстроту реакции) и по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В результате аварии никто не пострадал.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—