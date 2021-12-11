 

Арестович заявил, что Ермак по 10 раз в сутки звонит представителям США

11.12.2021, 21:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Эта тема была затронута при обсуждении переговоров президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина в контексте “ни одного вопроса об Украине без Украины”.

“Контакты очень интенсивны с США. Руководитель офиса Андрей Ермак сейчас, может, телефонных звонков штук 10 в сутки делает, постоянно общаясь с представителями США, решает этот трек”, – сказал Арестович.

В числе собеседников Ермака он упомянул, в частности, государственного секретаря США Энтони Блинкена и советника Байдена по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана.

“То есть постоянно согласовывает общий трек по отношению к проблеме мирного урегулирования”, – подчеркнул Арестович.

Контекст:

7 декабря Путин и Байден провели двухчасовой разговор по видеосвязи. В Белом доме заявили, что Байден выразил “глубокую обеспокоенность” Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о “решительных экономических и других мерах” в случае вторжения в Украину.

Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки “освоения” территории Украины. “Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений”, – сказал он. В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

По информации Bloomberg, администрация Байдена будет добиваться от Германии остановки газопровода “Северный поток – 2”, который должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход Украины, если Путин примет решение о военном вторжении РФ в Украину. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / Во Франции мужчина с оружием захватил заложников

26.01 / Эксперт: Поездки осужденного Навального за границу вызывали недоумение российских заключенных

12.09 / Русские в Мали: что на данный момент известно о прибытии «ЧВК Вагнера»

28.10 / Беленюк: Я много вопросов решаю чисто на авторитете

05.06 / Скончался заместитель командира полка “Азов”

31.07 / Украинский футболист Зозуля перешел в другой клуб второго по силе дивизиона Испании

01.01 / “Если нос сломался – придется делать ринопластику”. Хилькевич в новогоднюю ночь получила от супруга удар ногой

28.11 / В Киргизии задержали подозреваемых в подготовке госпереворота

02.07 / Осталось обработать менее 5% протоколов: поправки поддержали 78% россиян

24.07 / СБУ задержала мигрантов, пытавшихся нелегально попасть в ЕС. Им удалось пройти через территорию России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика