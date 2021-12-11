Арестович заявил, что Ермак по 10 раз в сутки звонит представителям США

Эта тема была затронута при обсуждении переговоров президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина в контексте “ни одного вопроса об Украине без Украины”.

“Контакты очень интенсивны с США. Руководитель офиса Андрей Ермак сейчас, может, телефонных звонков штук 10 в сутки делает, постоянно общаясь с представителями США, решает этот трек”, – сказал Арестович.

В числе собеседников Ермака он упомянул, в частности, государственного секретаря США Энтони Блинкена и советника Байдена по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана.

“То есть постоянно согласовывает общий трек по отношению к проблеме мирного урегулирования”, – подчеркнул Арестович.

Контекст:

7 декабря Путин и Байден провели двухчасовой разговор по видеосвязи. В Белом доме заявили, что Байден выразил “глубокую обеспокоенность” Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о “решительных экономических и других мерах” в случае вторжения в Украину.

Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки “освоения” территории Украины. “Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений”, – сказал он. В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

По информации Bloomberg, администрация Байдена будет добиваться от Германии остановки газопровода “Северный поток – 2”, который должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход Украины, если Путин примет решение о военном вторжении РФ в Украину.

—