Сломавший спину на удаленке сотрудник получил компенсацию

В Германии суд обязал компанию выплатить сотруднику компенсацию за то, что он сломал себе спину, работая из дома в удаленном режиме, пишет The Guardian.

Мужчина поскользнулся на винтовой лестнице, пока спускался из спальни в комнату, где находится его рабочий компьютер. Страховая фирма работодателя отказалась рассматривать этот случай как производственную травму, поэтому сотрудник обратился в суд, передает РИА «Новости».

В итоге Высший федеральный социальный суд постановил выплатить пострадавшему компенсацию, так как закон о страховании трудовой деятельности распространяется и на те случаи, когда человек работает из дома или в любом другом месте.

Ранее сообщалось, что рабочая нагрузка с переходом на удаленку выросла почти у половины россиян.