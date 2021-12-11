 

Сломавший спину на удаленке сотрудник получил компенсацию

11.12.2021, 21:06, Новости дня
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В Германии суд обязал компанию выплатить сотруднику компенсацию за то, что он сломал себе спину, работая из дома в удаленном режиме, пишет The Guardian.

Мужчина поскользнулся на винтовой лестнице, пока спускался из спальни в комнату, где находится его рабочий компьютер. Страховая фирма работодателя отказалась рассматривать этот случай как производственную травму, поэтому сотрудник обратился в суд, передает РИА «Новости».

В итоге Высший федеральный социальный суд постановил выплатить пострадавшему компенсацию, так как закон о страховании трудовой деятельности распространяется и на те случаи, когда человек работает из дома или в любом другом месте.

Ранее сообщалось, что рабочая нагрузка с переходом на удаленку выросла почти у половины россиян.



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