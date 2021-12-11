Экс-глава администрации Трампа сдал в конгресс план по отмене выборов 2020 года

Комитет палаты представителей конгресса, расследующий штурм Капитолия, изучает многостраничную презентацию с планом действий по отмене результатов выборов президента 2020 года, которую передал бывший глава аппарата Белого дома Марк Медоуз, сообщают СМИ.

«Комитет палаты изучает 38-страничную презентацию в PowerPoint, наполненную экстремальными планами по отмене выборов, которую передал Медоуз», – передает РИА «Новости» сообщение New York Times (NYT).

По данным издания, в презентации Трампу советуют объявить чрезвычайную ситуацию, чтобы задержать утверждение результатов выборов, кроме того там содержится заявление о том, что в большинстве штатов инфраструктура для голосования контролировалась Венесуэлой и Китаем.

Адвокат Медоуза заявил, что тот получил презентацию по электронной почте и ничего с ней не делал.

«Фил Уолдрон, полковник в отставке и влиятельный голос в движении против результатов выборов заявил, что документ под заголовком «Мошенничество на выборах, иностранное вмешательство и варианты для 6 января» был распространен среди сторонников Трампа и на Капитолийском холме перед атакой», – говорится в сообщении издания.

Как указывает NYT, Уолдрон сказал, что лично не передавал презентацию Медоузу, это, возможно, сделал кто-то из его команды.

Комиссия, созданная палатой представителей, занимается расследованием событий 6 января. Тогда участники штурма Капитолия пытались сорвать утверждение конгрессом победы на президентских выборах кандидата-демократа Джо Байдена, легитимность которой Трамп оспаривает до сих пор.

В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека.