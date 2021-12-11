 

Российские дипломаты назвали взрывоопасной ситуацию на Украине

11.12.2021, 21:06, Новости дня
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Ситуация на Украине становится все более взрывоопасной из-за военной поддержки Киева странами НАТО, особенно Великобританией, говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне в связи с высказываниями главы британского МИД Лиз Трасс.

«И хотя у РФ нет ни малейшего намерения нападать на Украину, ситуация с гражданской войной на Украине действительно становится все более взрывоопасной, учитывая безответственную и безоговорочную военную поддержку, которую некоторые страны НАТО и Великобритания, в частности, оказывают Киеву. Неудивительно, что нет прогресса в мирном урегулировании на Донбассе, которое, по-видимому, не представляет интереса для Запада», – приводит РИА «Новости» комментарий дипмиссии.

Также в сообщении указано, что дипломаты приняли к сведению ряд заявлений британского министра в соцсетях относительно ситуации с Украиной. «Чрезмерное использование термина «российская агрессия», особенно очевидное и преднамеренное, подчеркивает одержимость британского председательства в G7 поиском общей причины для «демонстрации единства». Повторяющееся обвинение само по себе вызывает беспокойство, так как вводит последователей в заблуждение», – отметили в посольстве.

В дипмиссии заявили, что британские СМИ слишком часто пользуются фальшивым лозунгом о возможной« российской агрессии» против Украины.

«Именно вооруженные силы Великобритании агрессивно продвигаются к нашим границам в Польше и Эстонии, и военные начальники Великобритании открыто заявляют о своем намерении добиться своего рода военного присутствия в Арктике», – пояснили в дипмиссии.

В российском посольстве напомнили, что РФ сделала НАТО многочисленные предложения о способах снижения напряженности.

«Форум G7 мог бы стать возможностью обсудить их, но пока мы не слышим ничего, кроме агрессивных лозунгов», – заключили дипломаты.

Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс в ходе начавшегося в субботу в Ливерпуле министерского саммита G7 неоднократно призывала коллег «выступить единым фронтом против российской агрессии». Кроме того, в Британии и США выразили озабоченность присутствием войск РФ вблизи Украины.

Напомним, Вашингтон утверждает, что РФ якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». РФ неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.

Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что РФ якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» РФ на Украину. Путин заявил, что РФ «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.



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