Мнение: Оптовое пополнение

Военно-морские силы КСИР разово пополнили различными катерами. Всего 110 штук сразу вошли в состав флота.

Не так давно, именно подобная мелочевка гоняла американский эсминец в Оманском заливе, пользуясь прикрытием противокорабельных комплексов и ударных БПЛА.

На вооружении у подобных катеров находятся пулеметы, иногда ПТУРы, а также есть версии, на которые ставят небольшие разведывательные БПЛА.

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