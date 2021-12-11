Мнение: Оптовое пополнение
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Военно-морские силы КСИР разово пополнили различными катерами. Всего 110 штук сразу вошли в состав флота.
Не так давно, именно подобная мелочевка гоняла американский эсминец в Оманском заливе, пользуясь прикрытием противокорабельных комплексов и ударных БПЛА.
На вооружении у подобных катеров находятся пулеметы, иногда ПТУРы, а также есть версии, на которые ставят небольшие разведывательные БПЛА.
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Источник: Colonel Cassad
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