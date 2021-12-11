Мнение: Письмо: “Давала ему шанс”

Сами разбирайте.

girlfromcuba

Здравствуйте Эволюция!

Прошу вашей помощи -как лучше поступить в моей ситуации.

Мне 34, живу в европейской столице, есть квартира в кредит, которую сдаю, работа не престижная, но зарплата выше среднего.

Д 26, живет в Москве, на хорошей должности, он амбициозный и перспективный, с квартирой и модной машиной.

Мы познакомились 2 года назад на совместном корпоративе нашей компании, он позвал прогуляться, в итоге мы пару часов говорили про жизнь. Через год Д начал писать по работе, а затем это переросло в почти ежедневную переписку. Мне было приятно с ним общаться и я была уверена что пишет он от того что ему скучно и одиноко на удаленке. И в мыслях не было что я могу его привлечь зная нашу разницу в возрасте. Со временем он начал звать в Москву или предлагал приехать ко мне, пообщаться поближе, я всегда отшучивалась.

В июне мне сообщили что отправляют в полугодовую командировку в Москву. Д очень обрадовался, сказал что уже давно не ходил на свидания и ждал меня. И я подумала «а вдруг?». Мне очень хотелось семью и детей, а он часто в переписке говорил что ему тоже очень хочется семью.

В июле я приехала в Москву и все очень быстро закрутилось, он был очень горячим, цветы, шампанское, почти переехал ко мне в гостиницу, говорил что дочку хочет. Я была очень счастлива и тоже старалась быть самой теплой и заботливой.

Скажу честно-в начале я скорее давала ему шанс раз он так влюблен, но прошло 4 месяца и теперь я люблю его. И дочку хочу.

2 дня назад мне предложили переехать в Москву насовсем, он был рядом в этот момент так как мы были вместе в отпуске и все что он сказал -«это твое решение, ты должна сама думать хочешь ли ты этого, это твоя жизнь.» Меня это очень расстроило, что не сказал что давай соглашайся, что рад, что поддержит.

Весь день я ходила расстроенная и конечно он это видел. Он попросил обьяснить в чем дело. Я сказала что меня расстроила его реакция, что понятно что ему не важно перееду ли я. Он сказал что это не так, что просто он боится что если я перееду из за него и у нас потом не сложится он будет чувствовать себя виноватым и чтобы я принимала решение представив что «его нет в моей жизни». Сказал что я его очень расстроила, что он так старается и подарки и поездки, а я… Сказал что прошло лишь 4 месяца и он за это время лишь понял что я нормальная адекватная и он хочет посмотреть что будет дальше и у нас еще куча времени, а я зачем то все тороплю.. я сказала что у меня нет кучи времени к сожалению, что я хочу семью и деток и если он не хочет- я пойму. Он спросил: «мне тебе сейчас сказать?». Я ответила «нет».

Вчера мы вернулись из отпуска и вроде все ок. Но у меня есть ощущение что правильнее будет все закончить.

Очень вас прошу помочь понять как правильно поступить.

Спасибо!

С уважением, В