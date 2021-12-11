 

В США основали профсоюз “подданных Великобритании”

11.12.2021, 20:31, Разное
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3 декабря в подвале одного из магазинов Далласа прошла торжественная церемония основания некоммерческой организации “Профсоюз подданных Великобритании”. В мероприятии приняло участие около 50 человек.

Этому событию предшествовало расследование известного американского конспиролога Джорджа Хатчинсона, который пришёл к выводу, что Соединённые Штаты были основаны незаконно.

“По британским законам того времени отделение колоний от метрополии, чем занимались Джефферсон и Франклин, каралось вплоть до смертной казни, а эти подонки, воспользовавшись слабостью короля Георга, просто обошли закон”, – заявил исследователь.

Члены организации за 3 года собрали огромную базу доказательств нелегитимности США, в которую, в том числе попали: ответ из Библиотеки Конгресса об отсутствии в архивных фондах акта приёма-передачи имущества 13 колоний Великобритании на баланс Соединённых Штатов Америки; инсайдерская информация от одного из сотрудников ФРС о том, что так называемые “доллары США” нельзя обменять на золото по заранее утверждённому курсу; ряд секретных документов, публиковать которые конспирологи не намерены, равно как и проверять их подлинность.

Участники профсоюза уже выбросили свои водительские удостоверения и отказались платить за коммунальные услуги, а через неделю в их штаб-квартире намечено ритуальное сожжение долларов и установление дипломатических отношений с аналогичными зарубежными организациями.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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