Из-за урагана в США погибли 70 человек

Более 70 человек погибли из-за торнадо в американском штате Кентукки, количество может вырасти до 100, ураган оставил без света 200 тыс. человек, сообщил губернатор региона Энди Бэшир.

«Сейчас число погибших достигает 70 человек, но на самом деле оно может увеличиться до 100 до конца дня», – приводит РИА «Новости» слова Бэшира.

Кроме того, обрушившийся на восточные американские штаты Теннесси и Кентукки ураган оставил без электричества 200 тысяч человек, информирует FoxNews.

«Глава федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях, помощник по вопросам нацбезопасности, замглавы аппарата и директор по внутригосударственным проблемам доложили президенту о критических погодных условиях и торнадо, которые обрушились на семь штатов ночью», – говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Президент поручил выделить федеральные ресурсы для помощи пострадавшим регионам.

Торнадо и ураганы обрушились на целый ряд американских штатов, в частности, Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. Один человек погиб из-за стихии, обрушившейся на дом престарелых в Арканзасе. Три человека погибли в штате Теннесси. Губернатор штата Кентукки Энди Бешир считает, что число погибших в регионе в результате торнадо может достичь 100.