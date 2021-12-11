Автор памятника царской семье в Ялте ответил критикам

Кто-то выражает негатив, кто-то подходит к памятнику и со слезами на глазах фотографируется, это даже льстит, но из-за резонанса в СМИ скульптуру пришлось спрятать, сообщил автор памятника царской семье в Крыму Юрий Майоров.

«Как говорится, красота в глазах смотрящего. Вот есть Мунк с «Криком» – это считают искусством, потому что это вызвало резонанс, какое-то общественное мнение, осуждение и обсуждение. В какой-то степени мне это даже льстит. Кто-то выражает негатив, кто-то подходит к памятнику, со слезами на глазах фотографируется, крестится, детям рассказывают историю семьи Романовых», – сообщил изданию «Подъем» Юрий Майоров.

По задумке инсталляция изображала царскую семью под защитой «ангельских крыльев» в гроте. Автор идеи и скульптор создавали композицию на частные средства, которые заработали продажей мороженого. Из-за резонанса в СМИ и соцсетях скульптуру решили на время спрятать.

«Появился такой сильный резонанс, нас два дня атакуют всякими сообщениями, и мы решили на время его перенести в другое место, на закрытую территорию. Куда – пока это секрет», – отметил Майоров.

Между тем, мэр Ялты Янина Павленко заявила, что «яйцо» увезут из Ливадии по ее просьбе. Однако авторы рассказали, что сами приняли решение перевезти скульптуру на закрытую территорию, чтобы избежать вандализма и критики.

Ранее крымчан возмутил новый памятник царской семье в Ялте. В Сети заявили, что члены царской семьи не походят на себя, а окружает их некий непонятный объект.