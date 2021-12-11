 

Устроивший скандал в Донбассе замглавы МВД Украины извинился

11.12.2021, 20:22, Новости дня
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Замглавы МВД Украины Александр Гогилашвили, устроивший скандал в зоне силовой операции в Донбассе, извинился за «излишнюю эмоциональность».

«По поводу инцидента на блокаде в зоне ООС в Донецкой области. Определенно хочу извиниться за свою чрезмерную эмоциональность. Согласен с решением министра о возбуждении дисциплинарного производства, готовлю отчет на имя министра МВД, и буду всю дорогу способствовать его реализации», – написал он в Facebook.

Ранее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский выдвинул требование отстранить своего заместителя Александра Гогилашвили и начать проверку в связи со скандалом на линии соприкосновения.

До этого украинские СМИ опубликовали видео, на котором человек, похожий на Гогилашвили, на одном из блокпостов на линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе конфликтует с полицией, которые потребовали от него документы для проверки.

Гогилашвили сообщил правоохранителям, что не должен терять время на блокпосте, так как он замминситра, на что получил ответ, что документы у него спрашивают по инструкции.



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