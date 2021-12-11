 

До выхода высокопроизводительных процессоров М3 в компании Apple еще больше года

11.12.2021, 20:10, Новости дня
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В компании Apple озвучили планы по развитию производства собственных процессоров. Как известно, чип М1 уже представлен. В будущем году должен выйти М2, который планируют использовать в комплектации новых Mac.

Однако «Яблочная» компания не намерена останавливаться на достигнутом. Как сообщили ее представители, уже начата разработка своего процессора третьего поколения – М3. Его планируют представить только в 2023 году.

Устройства хотят изготавливать из компонентов, которые предоставит известная компания TSMC. Напомним, что данный производитель уже внедрил техпроцесс 3 нм. Таким образом, будущие М3 наверняка создадут именно с учетом данного стандарта, что позволит существенно повысить производительность.



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