 

MINI тестирует трехдверный хетчбэк MINI нового поколения в серийном кузове

11.12.2021, 20:10, Новости дня
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Британский бренд Mini проводит тестовые испытания нового хетчбэка.

Буквально месяц назад удалось распознать прототип модели в защитной пленке, тогда как теперь обнаружили экземпляр в серийном кузове. В частности, новинка Mini сохранит вид о предшествующей модификации. Вместе с тем салон имеет более дорогие материалы отделки, а также предусматривает увеличенный экран мультимедийного комплекса.

Пока эксперты не готовы прогнозировать уровень производительности, однако предполагается поступление не только бензиновых и дизельных версий, но и электрического исполнения трехдверного хетчбэка от Mini. Премьера новинки состоится в 2023 году, однако точные сроки презентации транспортного средства пока умалчиваются.  



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