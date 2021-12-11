До старости актер был одинок: каким мечтам Георгия Милляра так и не суждено было сбыться

Георгия Францевича Милляра называют Бабой-Ягой всех времен и народов. Отца актера звали Францем де Милье. Он был французом, приехавшим работать инженером-мостостроителем в царскую Россию. Вскоре мужчина встретил Елизавету Журавлеву из семьи богатых золотопромышленников и женился на ней.

Начало пути

Появившегося в браке сына решили назвать Георгием. С детства он был довольно артистичным и музыкальным ребенком. Изображая разных сказочных героев, мальчик смешил своих родственников. Еще до революции отец Георгия умер, но мать не бедствовала, ведь она была очень богатой. А вот после революции ей пришлось туго. Все имущество у нее отобрали. Ей с сыном пришлось поселиться в небольшой коммуналке. Боясь репрессий, она изменила фамилию сына с Милье на Милляр. Именно под этой фамилией он стал звездой советского кинематографа.

Комедийный талант предопределил будущее Милляра. После окончания школы Георгий устроился бутафором в театр Геленджика. Он подавал артистам на сцене необходимые по сюжету предметы: письма, цветы, оружие и так далее.

Дебют будущего актера состоялся случайно. В спектакле «Золушка» Георгий Милляр подменил заболевшую артистку. Молодой человек блестяще справился с поставленной задачей. Тогда он сыграл главную героиню. После невероятного успеха режиссер частенько просил Милляра подменить заболевших актеров. Георгий соглашался с радостью, ведь все роли он знал прекрасно и играл их без репетиций.

Карьера о кино

Получив известность в Геленджике, Георгий решил переехать в Москву, где устроился в Московский театр Революции. Милляр был востребован, но мечтал о кино. Мужчина ходил на прослушивания, но пробиться в эту сферу было непросто. Даже к Александру Роу, у которого артист сыграл большую часть своих ролей, Георгий попал не с первого раза. Ему мешало то, что на пробах он очень нервничал. Но вскоре мечта Милляра сбылась. Актер стал узнаваемым после исполнения множества эпизодических ролей. Известность ему принесли сказки Роу. Георгий участвовал в съемках шестнадцати фильмов режиссера, сыграв более тридцати ролей.

Несбывшаяся мечта

Но в жизни артиста были мечты, которые так и не сбылись. Милляр очень любил детей и хотел завести своих. Впервые актер женился в 22 года. Брак распался, потому что жена забеременела от другого. Милляр был в этом уверен, так как врачи ему сказали, что он не может иметь детей. Мужчина посоветовал ей воспитывать ребенка с его биологическим отцом.

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Второй раз Георгий Францевич женился уже в 65 лет на соседке по коммуналке, которой исполнилось 59. Женщина уже вырастила двух детей. Этот союз ей не был нужен. Но Милляр проявил такую заботу и внимательность, что она не устояла. В будущем о своем решении она ни разу не пожалела. Актер полюбил ее детей, как своих собственных. Он во всем помогал жене.

В свою очередь Мария Васильевна наладила быт Георгия Францевича, ведь после ухода из жизни мамы, он просто не знал, как дальше жить. По просьбе артиста женщина уволилась с работы и сопровождала его на гастролях. Окружающие говорили, что в их союзе отсутствует романтика, но супругов не интересовало чужое мнение. Им было достаточно взаимного уважения и теплых отношений.

Вскоре пара получила отдельную двухкомнатную квартиру и переехала из коммуналки. Жизнь наладилась, но Милляр начал часто болеть. К сожалению, его любимый режиссер и друг Александр Роу умер. Другие режиссеры приглашали его в свои проекты гораздо реже. Постепенно его начали забывали. Милляр очень переживал по этому поводу. Как-то Георгия Францевича пригласили поучаствовать в детском концерте. Мужчина так вдохновился, что нарисовал 85 рисунков (по количеству мест в зале) с Бабой Ягой. В конце выступления он планировал подарить их каждому маленькому зрителю. Но за Милляром никто не приехал в день мероприятия. Рисунки достались соседским детям.

Вторая неосуществленная мечта

Актер обожал сыгранные им сказочные роли, но мечтал и о воплощении на экране глубоких психологических образов со сложным характером. Георгий Францевич был уверен, что сможет сыграть Суворова, Цезаря или Вольтера. Но этой мечте не суждено было сбыться. Ни одни режиссер не предложил Милляру драматическую роль. Артист скончался в 1993 году от пневмонии, не дожив всего несколько месяцев до 90-летнего юбилея.

В памяти зрителей Георгий Францевич останется лучшим злодеем из детских советских сказок. Милляр умел создавать образы так, что каждый воплощаемый им на экранах персонаж был не похож на предыдущих. Многие и не догадывались, что всех их сыграл один и тот же актер. А в жизни Георгий Францевич оставался общительным, скромным и остроумным интеллигентом.