 

Sky News – миссия британского авианосца завершилась, вопросы о потере истребителя остались

11.12.2021, 19:54, Новости дня
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Только что завершившееся семимесячное плавание новейшего авианосца британских ВМС Queen Elizabeth, возвестившее о том, что Великобритания снова получила возможность демонстрировать силу где угодно в мире, омрачил крайне неприятный инцидент — случившееся в прошлом месяце крушение истребителя F-35, который рухнул в море, даже не успев взлететь, пишет Sky News. Вместе с тем, как подчёркивается в сюжете канала, в руководстве британского флота твёрдо решили, что подавать такую неудачу будут только в положительном ключе — ведь пилот самолёта выжил, а команда отреагировала на катастрофу оперативно.

Эта миссия стала для корабля первым плаванием, призванным возвестить миру о том, что Великобритания снова получила возможность наносить удары по всему миру. И вот, проведя семь месяцев в море, авианосец Queen Elizabeth вошёл в порт — и его команду встречали очень тепло. 

Вот только вернулся корабль, потеряв один истребитель. Вытянуть сведения о причинах крушения самолёта, произошедшего в прошлом месяце, из представителей Минобороны пока ни у кого не получилось, но, как нам удалось выяснить первыми, после инцидента полёты были временно прекращены. 

ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК ЧАРЛИ СТРИКЛАНД, командование совместных операций: Нам нужно просто принять тот факт, что ударные операции с применением палубных истребителей пятого поколения — это штука для взрослых. Дело это сложное и требующее тщательного планирования, и, к сожалению, порой случаются вот такие вещи. На мой взгляд, вывод, который нужно было сделать из этого инцидента, заключался в том, что наша организация достаточно развита, чтобы максимально чётко понять, что произошло, — а расследование между тем продолжается. А полёты через 36 часов после инцидента были возобновлены. 

Как можно увидеть в слитом в сеть ролике, F-35 рухнул в море во время взлёта. Обломки сверхсекретного самолёта уже успели поднять с морского дна. Как нам стало известно только теперь, пилоту истребителя, которому удалось катапультироваться, была оказана медицинская помощь.
 
МАТРОС ПЕРВОГО КЛАССА ЛОРЕН-ЛИ УИЛСОН, военный фельдшер: Мы его отправили на берег, чтобы его получше осмотрели врачи, но оказалось, что он в полном порядке. После такого катапультирования положено убедиться в том, что никаких, так сказать, затяжных симптомов нет. Но пилот был в полном порядке, уже на следующий день он снова был на борту.
 

В руководстве ВМС твёрдо решили, что будут в первую очередь думать о положительных сторонах инцидента — ведь ещё летом команда авианосца пережила вспышку заболеваемости COVID-19, а также столкнулась с враждебными действиями со стороны России. Поэтому успешное катапультирование пилота ещё до того, как самолёт сумел подняться в воздух, оценили высоко — как удачное применение новейших технологий. 
 
МАТРОС УИЛЬЯМ ОГЮСТИН, специалист по материально-техническому обеспечению: В целом настрой был такой — ага, самолёт мы потеряли, но и командиры, и матросы на взлётной палубе, и вообще все отреагировали оперативно. А ведь учения и подготовка для того и нужны — чтобы, когда такое происходит, мы умели быстро прийти в себя. Самый важный для нас фактор — в том, что не было погибших. 
 
С новым авианосцем Великобритания теперь может иметь аэродром в любой точке мира, получив способ обеспечивать военное присутствие там, где нужно стране. Однако такие возможности теперь омрачают вопросы о том, как же она потеряла самолёт стоимостью 100 миллионов фунтов. Салли Локвуд, Sky News, Портсмут. 
 
Дата выхода в эфир 10 декабря 2021 года.  



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