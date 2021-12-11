 

“Поменяла ориентацию?” Полуголая Maruv показала лесбийский поцелуй. Видео

11.12.2021, 19:52, Новости дня
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“Скоро зимние каникулы, и я их очень сильно жду! Потому что в следующем году я загадала себе много путешествий, особенно на зимние каникулы. Кто куда собирается на отдых?” – поинтересовалась у подписчиков 30-летняя певица.

Видео Maruv набрало более 21 тыс. просмотров.

“Красиво, но перебор с ориентацией!” – прокомментировала annalutsen.

“Пропаганда бл…дства”, – возмутилась nastya_krdr.

“Maruv поменяла ориентацию?” – удивился ivanov_d23.

“Отвратительно, пошло”, – считает iadviga78.

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A post shared by MARUV (@maruvofficial)

Контекст:

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на “Евровидение”, однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать “с лозунгами, превращая пребывание на “Евровидении” в промоакции политиков”.

Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу “Суперстар!” на российском канале НТВ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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