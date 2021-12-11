 

“Иногда было страшно”. Чмерковский рассказал о навязчивых поклонницах и матерях, предлагавших ему своих дочерей

11.12.2021, 19:52, Новости дня
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“Конечно, были истории, когда женщины навязчиво приставали. Как это было? Иногда прикольно, иногда страшно, потому что залезали в дом среди ночи тоже”, – рассказал Чмерковский.

На вопрос, предлагали ли ему деньги за интим, 41-летний танцор ответил отрицательно. При этом он подчеркнул, что некоторые матери сватали ему своих дочерей.

“Были мамы, которые предлагали своих дочерей. Как? По-разному, на разных языках и в разных странах. Это было очень церемониально, очень классно, мне понравилось”, – признался Чмерковский.

Контекст:

Чемпион мира по латиноамериканским танцам и победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC Чмерковский родился 17 января 1980 года в Одессе в семье Александра и Ларисы Чмерковских. У него есть младший брат Валентин, который тоже занимается танцами.

В 1994 году Чмерковский вместе с родителями и братом эмигрировал в США. Известность в Украине он получил после участия в первом сезоне шоу “Холостяк” на СТБ (2011). С 2011 года по 2012-й танцор был ведущим шоу “Куб” на этом же канале.

С 2012 года Чмерковский состоит в отношениях с австралийским хореографом, дважды победительницей американской версии шоу “Танцы со звездами” Петой Мургатройд. В январе 2017 года у пары родился сын Шай Александр.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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