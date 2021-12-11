Кто может рассчитывать на двойную пенсию перед Новым годом

Россияне, которые получают пенсию первого числа каждого месяца, в декабре получат еще одну, поскольку 1 января – праздничный день. Согласно российскому законодательству, если дата выплаты приходится на выходной, то деньги гражданину вручаются в предыдущие рабочие дни.

В начале 2022 года Почта России сократила количество нерабочих дней. Отделения будут работать уже с 3 января, а значит, тем гражданам, которые получают пенсию в эти и последующие дни, вручат денежные средства вовремя.

Кстати, в следующем году трижды проиндексируют пенсии. Каждое повышение касается разных категорий пенсионеров. Первую индексацию проведут уже 1 января (страховая пенсия, +5,9%), вторую – в апреле (социальная часть выплат, +7,7%), третью – в октябре (пособия для военных и бывших работников силовых ведомств). Во всех случаях заявление подавать не нужно, повышение произойдет автоматически.

Ранее россиян предупредили о пенсионных новшествах с 1 января 2022 года. Отмечалось, что многие пенсионеры будут получать больше, а порядок получения выплат станет проще. Например, с нового года гражданин сможет попросить о переводе недополученной им в текущем месяце суммы на свой счет в банке.