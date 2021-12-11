 

Кто может рассчитывать на двойную пенсию перед Новым годом

11.12.2021, 19:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Россияне, которые получают пенсию первого числа каждого месяца, в декабре получат еще одну, поскольку 1 января – праздничный день. Согласно российскому законодательству, если дата выплаты приходится на выходной, то деньги гражданину вручаются в предыдущие рабочие дни.

В начале 2022 года Почта России сократила количество нерабочих дней. Отделения будут работать уже с 3 января, а значит, тем гражданам, которые получают пенсию в эти и последующие дни, вручат денежные средства вовремя.

Кстати, в следующем году трижды проиндексируют пенсии. Каждое повышение касается разных категорий пенсионеров. Первую индексацию проведут уже 1 января (страховая пенсия, +5,9%), вторую – в апреле (социальная часть выплат, +7,7%), третью – в октябре (пособия для военных и бывших работников силовых ведомств). Во всех случаях заявление подавать не нужно, повышение произойдет автоматически.

Ранее россиян предупредили о пенсионных новшествах с 1 января 2022 года. Отмечалось, что многие пенсионеры будут получать больше, а порядок получения выплат станет проще. Например, с нового года гражданин сможет попросить о переводе недополученной им в текущем месяце суммы на свой счет в банке.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.11 / Депутат Милонов требует запретить продажу подозрительно похожих на него масок

21.06 / Истребители F-22 были сегодня снова подняты на перехват – российские стратегические бомбардировщики летели по направлению к Гавайям

03.12 / Театр в эпоху «культуры отмены»

11.07 / Мнение: Потолочные коэффициенты

05.06 / В Польше Светлану Тихановскую предупредили о риске лишиться покровительства Запада

27.12 / Sohu: Американские ВВС рискуют получить жесткий ответ на маневры у границ РФ на Аляске

04.09 / Мнение: Разговор Варшавы и Берлина о Навальном

11.09 / Шариатом покати

02.08 / «Полиция меня сопровождает даже в магазине»

18.10 / Мнение: Парижский трактат

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика