Сочинец выбросил кольцо с бриллиантами в озеро после отказа девушки

Житель Сочи утопил кольцо с бриллиантами за полмиллиона рублей, взятыми под залог квартиры, после того, как его невеста отказалась выйти замуж.

Олег и Ксения встретились пару лет назад и полюбили друг друга. Жили они вместе, и Олег подумал, что настало время просить ее руки и сердца, пишет «Комсомольская правда».

По словам Олега, деньги на покупку кольца он взял под залог квартиры в одной из брокерских контор. Он думал, что подарит девушке дорогое кольцо, а рассчитается с кредитом деньгами, которые подарят на свадьбе гости. Кольцо из белого золота с камнями обошлось в 500 тыс. рублей с копейками.

Ксения отвергла его предложение, заявив, что не готова к браку. Услышав отказ, Олег размахнулся и швырнул кольцо в воду. Опомнившись после, парень три дня искал кольцо с водолазами, но так и не нашел.