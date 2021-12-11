 

Сочинец выбросил кольцо с бриллиантами в озеро после отказа девушки

11.12.2021, 19:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Житель Сочи утопил кольцо с бриллиантами за полмиллиона рублей, взятыми под залог квартиры, после того, как его невеста отказалась выйти замуж.

Олег и Ксения встретились пару лет назад и полюбили друг друга. Жили они вместе, и Олег подумал, что настало время просить ее руки и сердца, пишет «Комсомольская правда».

По словам Олега, деньги на покупку кольца он взял под залог квартиры в одной из брокерских контор. Он думал, что подарит девушке дорогое кольцо, а рассчитается с кредитом деньгами, которые подарят на свадьбе гости. Кольцо из белого золота с камнями обошлось в 500 тыс. рублей с копейками.

Ксения отвергла его предложение, заявив, что не готова к браку. Услышав отказ, Олег размахнулся и швырнул кольцо в воду. Опомнившись после, парень три дня искал кольцо с водолазами, но так и не нашел.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / Шмыгаль совершит первый зарубежный визит в качестве премьер-министра Украины

08.09 / Власти Белоруссии: Колесникова задержана на границе с Украиной

03.03 / В ГБР рассказали об увеличении поступлений в бюджет от Одесской таможни

26.11 / ABC News – в Юте нашли загадочный монолит — в соцсетях обсуждают версию об инопланетянах

11.12 / Опубликованы характеристики смартфона Samsung Galaxy S21 FE

08.03 / Вышел первый смартфон с объемом оперативной памяти 18 Гб

22.10 / Оппозиция собралась вывести инвалидов против Лукашенко

31.07 / Глава Росгвардии присвоил чемпионке ОИ офицерское звание

25.02 / Больше никакого Бората — Саша Барон Коэн отказался от перевоплощений после столкновения со сторонниками Трампа

08.07 / Россиян предостерегли от попыток проникнуть в Европу через третьи страны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика