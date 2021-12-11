 

Водителей предупредили о популярной схеме мошенничества

11.12.2021, 19:38, Новости дня
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Мошенники стали чаще использовать старые автомобили для подставных ДТП на малоскоростных трассах, некоторые из таких машин попадают в страховую компанию больше 30 раз за год, сообщил заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов.

По словам эксперта, после того, как широко стали применяться дорожные камеры и другие средства фотовидеофиксации, имитировать аварию стало сложнее, поэтому аферисты умышленно устраивают настоящее ДТП, передает телеканал «Звезда».

«Для этого используются подержанные машины, некоторые из которых попадают в страховую более 30 раз за год. Здесь нам необходима полная информация с видеокамер, <…> нужны более длительные сроки, чтобы доказать факт мошенничества», – сообщил Ефремов.

Кроме того, отметил эксперт, довольно много и бытового мошенничества. Он напомнил, что средний возраст автомобиля в РФ составляет 12-15 лет, поэтому нередко в случае ДТП водители приписывают повреждения, полученные в другой ситуации.

Ранее мошенники придумали схему обмана через розыгрыши автомобилей.



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