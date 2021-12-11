Роскомнадзор проверит на пропаганду гомосексуализма мультфильмы “Голубой щенок” и “Летучий корабль”

Роскомнадзор проведёт проверку по факту поступления письма, в котором просят проверить советские мультфильмы “Голубой щенок” и “Летучий корабль” на пропаганду гомосексуализма.

В обращении говорится, что слова песни Голубого щенка “Ах зачем я голубой?” и “голубой, голубой, не хотим играть с тобой” могут являться попыткой вызвать сочувствие к ЛГБТ-персонам и таким образом внушить мысль о толерантном отношении к ним, также, по мнению общественницы, необходимо проверить не является ли Добрый моряк транс-персоной, так как на это может намекать его розовый цвет и “девичье жеманство”.

В мультфильме “Летучий корабль” авторы обращения советуют обратить внимание на образ персонажа Водяного, который, как и в случае с Голубым щенком, выделяется своим цветом, а также в строках “я Водяной, я Водяной, никто не водится со мной”, как и в случае с первым мультфильмом, можно усмотреть попытку реабилитировать гомосексуализм через сострадание к персонажу.

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