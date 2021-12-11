Новый кроссовер KIA Sportage пользуется высоким спросом на рынке Южной Кореи

Обновленный кроссовер Kia Sportage пользуется высоким спросом на внутреннем рынке.

Вместе с тем в прошлом месяце автомобиль приобрели в количестве 7,5 тысяч машин, что на 77% больше, чем ранее. Кроме того, выход кроссовера Kia Sportage в Южной Корее состоялся в начале лета. Покупателям доступны модификации с моторами на 1,6 и 2,0 литра с мощностью 180 и 186 л.с. соответственно. На выбор клиентов предложены версии с роботизированной или механической трансмиссией.

К российским клиентам паркетник отправится в первой половине следующего года. Локальное производство наладят в рамках завода «Автотор», где осуществляется серийная сборка многих зарубежных автомобилей для отечественного автомобильного рынка.