АВТОВАЗ выпустит обновленную модель LADA Vesta Sport в 2023 году

Серийный выход спортивного седана LADA Vesta Sport начнется в 2023 году.

Вместе с тем эксперты прогнозируют, что новая модель получит 1,8-литровый бензиновый двигатель с мощностью 145 л.с. Ранее неоднократно автомобиль удавалось обнаружить в виде прототипа на тестовых испытаниях. Актуальная версия седана LADA Vesta Sport выпущена 2 года назад, тогда как модель получила увеличенные диски, жесткую подвеску и улучшенный двигатель.

Серийным выпуском автомобиля занимаются на заводе в Тольятти. Вместе с тем начальная цена нового седана LADA Vesta Sport составит около 1,25 миллиона рублей. В компании тщательно скрывают любые технические параметры и особенности будущего спортивного седана.