 

Стало известно о проблемах с умными часами Apple Watch

11.12.2021, 19:26, Новости дня
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Сначала в сети появились жалобы на то, что аккумуляторы умных часов вздуваются, а корпус устройства может разрушиться по неизвестным причинам. Производитель, конечно же, попытался объяснить такие случаи неправильным использованием наручных гаджетов.

Но затем проверку осуществили независимые эксперты, которые пришли к выводу, что поведение пользователей здесь ни при чем. В результате на американскую компанию Apple подали коллективный судебный иск с требованием компенсации за плохо разработанный гаджет.

Каков будет результат, пока неизвестно. Отметим лишь, что два года назад по поводу «яблочных» умных часов уже рассматривался иск, в котором пользователи обвиняли Apple в нарушении гарантийных обязательств.



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