Что надеть на новогодний корпоратив: какие образы уже не в моде и что в тренде (советы модельера)

Приближается конец года, а вместе с ним и корпоративы. Если вы пока еще не определились с образом, то возьмите на вооружение советы модельера Андре Тана. Он рассказал о том, какие наряды будут уместными и актуальными, а от каких вещей лучше отказаться.

Корпоратив как возможность блистать

Блистать и в переносном, и в прямом смысле этого слова. Все дело в том, что сейчас в моде одежда с блестками, пайетками, наряды из тканей с переливами. Еще недавно подобные вещи считались показателем безвкусицы и напоминанием о далеких восьмидесятых, однако теперь они вновь в тренде.

Мужчины могут смело надеть костюмы из материалов, которые при разном освещении дают разные оттенки или просто блестят. У женщин выбор огромен: от строгих брючных костюмов до платьев любой длины, но обязательно с блестками и пайетками. Актуальными являются как длинные, так и короткие платья и юбки, поэтому есть возможность выбрать те вещи, которые подчеркнут достоинства фигуры и скроют недостатки.

Отдавайте предпочтение удобным вещам, которые не стесняют ваших движений. Обязательно учитывайте корпоративную культуру, дресс-код вашей организации. Вы наверняка знаете, какую политику поддерживает руководство фирмы — от этого и отталкивайтесь при выборе наряда.

Аксессуары

Нынче в тренде массивные сережки, обилие колец (желательно украсить ими все пальцы), а также большие браслеты. Последние украшения, кстати, можно носить не только традиционно на запястье. Если у вас верх с короткими рукавами или топ по типу майки, то браслеты вы можете носить прямо на плечах или на бицепсах. От этого образ станет еще более эффектным.

Также вы можете дополнить образ одеждой со вставками из перьев. Такой экстравагантный декор весьма актуален в этом сезоне.

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Не старайтесь произвести на коллег впечатление очень дорогими аксессуарами или брендовой одеждой. Пафос, вычурность — это то, что совсем неуместно на корпоративе. Если вы придете в очень дорогих вещах, то вызовете зависть у коллег, а босс задумается над тем, нужно ли вам платить зарплату в том же объеме, если вы спускаете деньги на вещи.

Это особенно касается женщин-работниц. Эффектный внешний вид на корпоративе может негативно отразиться на дальнейшей карьере, поэтому скромность и отсутствие показушности должны быть в приоритете.

Чего нужно избегать

По словам Тана, признак дурного тона — это прийти на новогодний корпоратив в повседневной одежде. В конце концов, это праздничное мероприятие. Это ваша возможность показать себя во всей красе.

Но нужно помнить об отсутствии крайностей. Слишком откровенные наряды, где оголенным является пятьдесят процентов тела и больше, являются неуместными и выглядят вульгарно. Их можно надеть на вечеринку с друзьями, то никак не на торжество с коллегами по работе.

Также следует позабыть об ажурных колготках. Сегодня это признак дурного вкуса.

Не стоит носить одежду из натурального меха. По словам Тана, сейчас общество больше поддерживает концепцию «экофрендли», заботу о братьях наших меньших, поэтому изделия из меха могут вызвать неоднозначную реакцию.