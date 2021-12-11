Разумков про Ермака: У нас должность завхоза становится второй должностью в стране

Журналистка спросила Разумкова, почему он “так раздражает Ермака” и какой видит его роль. Она отметила, что обычно Ермака описывают как “регента”, которому “доверяют больше всего” и который “командует всем, вплоть до семейных встреч, и имеет неограниченное влияние на президента”.

“Многое из того, что вы описываете, соответствует действительности. Раздражаю я его? Да мне, честно, все равно. При всем уважении к главе Офиса президента. Я не понимаю, почему у нас должность завхоза становится второй должностью в стране”, – ответил Разумков.

На мнение Влащенко, что это в Украине “традиционно”, политик добавил, что говорит не только о Ермаке, а о ситуации в целом, но уточнил, что до такой степени, по его мнению, ситуация раньше не доходила

“Такого не было никогда, потому что президенты все-таки хотели получать разные точки зрения… Я не представляю себе, чтобы [второй президент Украины Леонид] Кучма передал через кого-то из глав администрации задачу Службе безопасности, или ГУР, или еще кому-то”, – сказал Разумков.

Он признал, что не был свидетелем событий того времени, но, насколько он знает, Кучма хоть и собирал информацию, и прислушивался к другим, но решения принимал сам.

На вопрос, “почему Ермак смог, а Богдан нет”, хотя он тоже имел большое влияние, Разумков высказал мнение, что дело в разных подходах.

“Проблема Андрея Иосифовича – он настроил всех против себя. Он был во многом эффективен, но его форма общения и форма поведения была неприемлема для очень многих людей, в том числе для меня. Хотя он понимал процессы…”, – сказал политик.

При этом, по его мнению, Ермака не любят, “может быть, даже больше чем Богдана”.

“[Почему этот удержался, а тот нет?] Хорошо хвалит. Он комфортнее… Теплее, если мы говорим про теплую ванну”, – добавил Разумков.

Контекст:

Зеленский назначил своего помощника Ермака руководителем Офиса президента в феврале 2020 года. До Ермака эту должность занимал Андрей Богдан.

Перед увольнением Богдана и назначением Ермака Зеленский заявил, что в его команде есть конфликты, которые мешают работать. Президент подчеркнул, что из-за них ему придется расставаться с сотрудниками, но фамилий не назвал.

С именем Ермака связан ряд скандалов, в числе последних – “вагнергейт” и журналистское расследование о праздновании его дня рождения на госдаче в Карпатах с доставкой гостей вертолетами ГСЧС (сам Ермак в обоих случаях обвинения в свой адрес отвергал). В центре Киева прошло несколько крупных митингов с требованием отставки Ермака.

Однако Зеленский во время пресс-марафона 26 ноября заявил, что не собирается увольнять Ермака.

До политической карьеры Ермак занимался частной юридической практикой в сфере защиты интеллектуальной собственности и продюсировал фильмы. Он является учредителем украинской продюсерской и дистрибьюторской компании Garnet International Media Group.

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