Российскую певицу не пустили в Украину из-за посещения оккупированного Крыма – ГПСУ

Мужчина и женщина прибыли в один из аэропортов столицы рейсом из Стамбула.

“При оформлении и необходимых мер контроля пограничники установили, что иностранцы нарушали порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма, в том числе посещая фестивали, проводившиеся на полуострове в разные годы. Также было установлено, что женщина является российской исполнительницей песен, а мужчина связан с организацией и обеспечением выступлений певцов”, – говорится в сообщении.

По данным ГПСУ, граждане РФ хотели провести в Украине концерт. Им отказали в пересечении границы и запретили въезд на три года.

ВИДЕОВидео: Державна прикордонна служба України / YouTube

Имен иностранцев в Госпогранслужбе не сообщили, но о том, что ее “развернули” на границе, сообщила в Instagram российская певица Мария Гусарова.

“Концерт, который должен был состояться сегодня, будет перенесен на другую дату по независящим от нас обстоятельствам. К сожалению, мне отказали во въезде на территорию Украины”, – заявила она.

Скриншот: mary___gu / Instagram

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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