 

Компания Blue Origin запустила суборбитальный корабль с шестью туристами, миссия прошла успешно

11.12.2021, 19:08, Новости дня
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На борту корабля находились два человека, которые за полет не платили (дочь космонавта Алана Шепарда Лора Шепард Чарчли и телеведущий Майкл Страхан), и четыре человека, которые внесли деньги за место на New Shepard: инвестор Эван Дик, предприниматель Лейн Бесс с женой Кэмерон, а также филантроп Дилан Тейлор.

Полет продолжался 10 минут и 13 секунд, после чего капсула с космическими туристами успешно приземлилась с применением системы парашютов.

ВИДЕОВидео: Blue Origin / YouTube

Контекст:Blue Origin уже трижды отправляла на орбиту космических туристов. В первом полете, который прошел 20 июля, участвовал сам основатель компании Джефф Безос. Полет длился 10 минут, корабль поднялся на высоту 105 км над уровнем моря. На борту корабля, кроме Безоса, находились его брат Марк, 82-летняя летчица Уолли Фанк и 18-летний Оливер Дэмен.

В октябре американская компания отправляла на орбиту планеты бывшего инженера NASA Криса Бошуйзена, вице-председателя подразделения компании Dassault Systemes Глена де Вриса, актера Уильяма Шетнера и вице-президента Blue Origin по полетам Одри Пауэрс.

Blue Origin провела 15 испытаний суборбитального корабля, в роли “пассажира” выступал манекен по имени Люк Скайуокер.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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