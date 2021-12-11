 

Спецборт МЧС с российскими вирусологами вылетел в ЮАР

11.12.2021, 18:54, Новости дня
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Специалисты Роспотребнадзора вылетели в ЮАР из Волгограда на самолете МЧС России, на борту Ил-76 находятся вирусологи, эпидемиологи, сообщили в пресс-службе МЧС.

«Самолет совершил дозагрузку мобильной лаборатории Роспотребнадзора на базе автомобиля «Камаз» в аэропорту Волгограда и следует в Южно-Африканскую Республику. На борту Ил-76 [находятся] вирусологи, эпидемиологи, врачи Роспотребнадзора, Минздрава РФ и оперативная группа МЧС», – передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

В пятницу вечером борт вылетел из Москвы в Волгоград, где была погружена лаборатория Роспотребнадзора.

Ранее президент РФ Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоса договорились о направлении в ЮАР в ближайшее время группы вирусологов, лаборатории и медоборудования для борьбы с COVID.



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