Во время компьютерной игры муж напал с катаной на жену в Ленобласти

Мужчина во Всеволожском районе Ленинградской области напал с катаной на супругу во время совместной игры за компьютером, женщина получила ушиб.

«В поселке Рахья Ленинградской области нетрезвый мужчина напал на супругу во время совместной игры за компьютером. Нападавший ударил женщину сувенирной катаной, в результате чего она получила ушиб. Обстоятельства происшествия уточняются», – передает РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

Ранее сотрудники Нацгвардии задержали мужчину, который разгромил магазин в центре Петербурга с помощью катаны.