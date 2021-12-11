Невакцинированных пенсионеров приравняют к работающим и лишат льгот

Председатель правительства подписал постановление, согласно которому все пенсионеры, не прошедшие курс вакцинации от коронавирусной инфекции, с 2022 года будут считаться работающими. Постановление вступает в действие с 1 января 2022 года.

«Мы приняли такое решение поскольку каждый невакцинированный пенсионер оказывает влияние на создание коллективного иммунитета. А это означает, что пенсионер является работающим, и часть льгот для неработающих пенсионеров с него снимаются автоматически», – цитируют главу правительства информагентства.

Согласно тексту постановления, пенсионерам в 2022 году будет необходимо вернуть в бюджет России разницу в размере индексированной надбавки к пенсии за 2021 год, которую они получали неправомерно, находясь в статусе работающих на создание коллективного иммунитета.

Для автоматизации процесса каждому пенсионеру будут направлены квитанции, а задолженность выставлена в личном кабинете на сайте ФНС. Вернуть долг государству необходимо до 1 марта 2022 года, в противном случае он будет проиндексирован на сумму пенсии.

Если пенсионер повторно откажется компенсировать бюджету свое нежелание вакцинироваться, то задолженность взыщут упрощенном порядке через мирового судью или судебных приставов, но в этом случае сумма к оплате уже вырастет на 1000 рублей. Пенсионеров, которые вакцинировались в 2021 году и прошли ревакцинацию, освободят от возврата.

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