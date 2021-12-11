Мнение: Восстановление Мосула. 4,5 года спустя

Восстановление Мосула.

Первая фотография сделана 9 июля 2017 года (еще до официально завершения битвы за Мосул – официально она завершилась 10 июля).

Вторая фотография сделана 11 декабря 2021 года.

По второй фотографии уже и не скажешь, что еще недавно здесь были сплошные руины после ковровых бомбардировок кварталов удерживаемых ИГИЛ,

Битва за Мосул, наряду с битвой за Алеппо, является одним из крупнейших сухопутных сражений XXI века по длительности, потерям и количеству задействованных сил.

PS. И еще по Ираку.

Давеча США объявили, что прекращают военную миссию в Ираке и выводят войска. Это конечно же вызвано известным законом принятом под давлением шиитских фракций после убийства Сулеймани. Несмотря на многочисленные попытки его отменить или дезавуировать, это у США не получилось. Поэтому стратегию пришлось менять.

Базы и военное имущество передается иракской армии, оставшиеся силы перебазированы в Иракский Курдистан, а сам их статус формально изменится на "советников и инструкторов", так что о полном уходе из Ирака речь не идет. США не оставляют попыток подорвать иранское влияние в этом стране, но теперь они будут делать ставку на попытки противопоставить правительство шиитским фракциям, а также вызвать раскол между про-иранскими группами и садристами. Это гарантирует, что гибридная война США и Ирана на территории Ирака продолжится (как удары США по "Хашд-Шааби", так и атаки иранских прокси на американские базы и конвои), а местное правительство будет оставаться зависимым от хода этой войны. При этом и Иран и США будут стремиться к установлению в Ираке такого правительства, которое заняло бы однозначно сторону Тегерана или Вашингтона и оказало давление на оппонента. В случае США желема правая военная диктатура во главе с каким-нибудь генералом в духе Ас-Сиси, который не побоится начать гражданскую войну против шиитских ополченцев. В случае с Ираном – полновластие шиитского блока и шиитский премьер лояльный Тегерану с зачисткой кадров лояльных США и полным изгнанием любого американского и НАТОвского присутствия из Ирака.

В свете угрозы срыва переговоров по возобновлению ядерной сделки, нельзя исключать, что в обозримой перспективе Ираку предстоят серьзные потрясения вызванные этой гибридной войной на его территории.

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