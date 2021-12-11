В Telegram добавлены функции для защиты контента

Пользователи мессенджера Telegram получили возможность лучше защищать свой контент. В частности, разработчики позволили им настраивать запрет скриншотов или пересылки их сообщений другим участникам общения.

Также в Telegram можно теперь запретить копирование фото- и видеофайлов, сообщают администраторы мессенджера.

Еще одно новшество для владельцев каналов. Им уже не обязательно оставлять комментарии от себя лично. Они могут высказываться от имени самого канала. Таким образом, можно сохранить анонимность, если в этом возникает необходимость, поясняют эксперты. Наконец, еще раньше Telegram обеспечил автоматическое удаление сообщений через определенные периоды времени.