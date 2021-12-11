 

РЖД обещает улучшить связь LTE на своих объектах

11.12.2021, 18:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В компании «Российские железные дороги» сообщили о начале осуществления нового проекта, целью которого является улучшение цифровой инфраструктуры. В частности, железнодорожники обещают обеспечить стабильный сигнал связи в стандарте LTE на своих основных объектах. Речь идет о широкополосной связи с частотой передачи сигнала 450 МГц.

Кроме того, особое внимание специалисты компании уделят повышению кибербезопасности. Партнером в данном проекте выступает «Ростелеком».

Еще одним результатом развития цифровых технологий на РЖД должно стать внедрение новых энергоэффективных систем. Как сообщили в компании, в процессе осуществления преобразований они намерены полагаться на отечественные ИТ-разработки.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / Из магазина Google Play уделили 9 приложений с троянами

03.12 / США пригрозили ввести пошлины на удобрения из России

27.05 / ZDF – санкции ЕС для Белоруссии будут всего лишь «булавочными уколами»

03.12 / “Видит, как я трусь об красивого мужика”. Харлан рассказала о ревности итальянского возлюбленного к Дикусару

11.10 / В РФ начали разработку многоцелевого арктического транспортного судна для Севморпути

30.11 / “ПриватБанк” в 2017–2020 годах оплатил почти 1 млрд грн за юридические услуги, многие дела были проиграны – СМИ

06.10 / Асад обвинил Эрдогана в новом витке конфликта в Карабахе

28.06 / Путин напомнил о судьбе Карбышева, отметив, что “некогда рассусоливать”

23.09 / Путин призвал обеспечить гармоничное пространственное развитие России

04.12 / Для Китая господство в космосе стало вопросом жизни и смерти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика