РЖД обещает улучшить связь LTE на своих объектах

В компании «Российские железные дороги» сообщили о начале осуществления нового проекта, целью которого является улучшение цифровой инфраструктуры. В частности, железнодорожники обещают обеспечить стабильный сигнал связи в стандарте LTE на своих основных объектах. Речь идет о широкополосной связи с частотой передачи сигнала 450 МГц.

Кроме того, особое внимание специалисты компании уделят повышению кибербезопасности. Партнером в данном проекте выступает «Ростелеком».

Еще одним результатом развития цифровых технологий на РЖД должно стать внедрение новых энергоэффективных систем. Как сообщили в компании, в процессе осуществления преобразований они намерены полагаться на отечественные ИТ-разработки.