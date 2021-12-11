 

Bloomberg – «комплексное сдерживание» — в новой оборонной стратегии Пентагон ищет новые способы противостоять Китаю и России

11.12.2021, 18:26, Новости дня
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По словам высокопоставленной сотрудницы Пентагона Мары Карлин, новая стратегия национальной обороны, которую вскоре представит администрация Джо Байдена, будет концентрироваться на «соперничестве между великими державами», включая Китай и Россию. Как сказала Карлин, новый подход подразумевает «комплексное сдерживание», к которому, помимо Минобороны, будут подключаться и другие американские ведомства и союзники и партнёры США, пишет Bloomberg.


Reuters

Пентагон исследует новые способы сдерживания соперников Америки, в том числе и Китая, который представляет «всё более серьёзную угрозу». Об этом рассказала помощник министра обороны по вопросам стратегий, планирования и потенциала Мара Карлин, пишет Bloomberg. 

 

Высокопоставленная сотрудница Пентагона сделала свои заявления в Центре новой американской безопасности (Center for a New American Security) в ходе мероприятия, посвящённого предварительному обзору cтратегии национальной обороны администрации президента Джо Байдена. 

 

По информации ресурса, стратегия будет опубликована в начале 2022 года. Как сказала Карлин, которая также выполняет обязанности помощника заместителя министра обороны по вопросам политики, новый подход подразумевает «комплексное сдерживание» в отношении угроз национальной безопасности со стороны таких стран, как Китай и Россия. К реализации стратегии будет подключён не только сам Пентагон, но и остальные ведомства, включая Госдепартамент и Минфин, а также партнёры и союзники США. 

 

«Если мы просто будем сидеть в нашем оборонном пузыре и не рассматривать другие инструменты в своём арсенале, мы будем не столь эффективны. Мы пытаемся расширить свои взгляды на сдерживание и стать более гибкими», — прокомментировала Карлин. 

 

Как обращает внимание Bloomberg, стратегия национальной обороны — важный документ, который обычно издаётся на начальном этапе работы любой администрации и играет важную роль в формировании бюджета. По словам Карлин, на этот раз стратегия сконцентрирована на «соперничестве между великими державами», такими как Китай и Россия. Это направление было обозначено ещё в версии администрации Дональда Трампа, обнародованной в 2018 году. Тогда это свидетельствовало о перемещении основного фокуса с проблемы терроризма, на которой американские власти главным образом концентрировались после 11 сентября 2001 года. 

 

Как отметил представитель китайского МИД Ван Вэньбинь на недавней пресс-конференции, некоторые лица в США «пытаются найти обоснование для военного усиления Америки». «Некоторые в США неоднократно пытались раздувать проблему из теории о китайской угрозе. Мы призываем Америку оставить мышление категориями холодной войны и идеологические предубеждения», — цитирует Bloomberg.

 



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