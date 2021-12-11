 

“Не любит Аллочка фотографироваться, а зря!” Галкин показал фото Пугачевой в мини-платье с обнаженными плечами

11.12.2021, 18:24, Новости дня
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“Не любит Аллочка фотографироваться, а зря! Еле уговорил!” – признался Галкин.

Менее чем за час пост шоумена набрал около 200 тыс. лайков.

“При всем уважении, но это просто Лолита какая-то. Не Милявская, а Набокова”, – прокомментировала пост micci_basenji.

“Модница!” – считает reviakina671.

“Вечно молодая!” – восхитился alex_kartashov.

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A post shared by Максим Галкин (@maxgalkinru)

Контекст:

Галкин и Пугачева поженились в 2011 году, обвенчались в 2017-м.

У пары двое детей – Лиза и Гарри. Они двойняшки. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать. У Пугачевой от прошлых отношений есть 50-летняя дочь – певица Кристина Орбакайте.

В ноябре 2021 года Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины внесло Галкина в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. На сайте Минкульта не уточнялось, почему шоумен оказался в черном списке.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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