Эксперты марафона «Наука и Знание» вывели формулу успеха в науке

Ведущие ученые страны, популяризаторы науки, артисты, специалисты медиаиндустрии, блогеры, представители крупнейших компаний рассказали на марафоне «Наука и Знание», как построить карьеру в науке.

Эксперты собрались на площадке новой мультимедийной студии в Сочи, которая открылась 9 декабря и станет точкой притяжения для молодежи региона и всей России.

По словам президента РАН Александра Сергеева, доносить научную информацию до молодежи, общества, которое сейчас привыкло к новым методам получения этой информации, по-новому, интересно, захватывающе – это больше достижение.

Его поддержал президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, заявив, что ум и интеллект должны стать предметом для подражания.

Гендиректор российского общества «Знание» Максим Древаль подвел итоги работы и озвучил планы на будущее. «Вдохновленные успехом состоявшихся проектов, мы в обществе «Знание» будем и далее расширять форматы взаимодействия с аудиторией, открывать студии, приходить с просветительскими онлайн- и офлайн-мероприятиями в новые, даже самые малые города страны», – отметил он.

Первым мероприятием на новой площадке в Сочи стал просветительский марафон «Наука и Знание», который транслировался из Сочи на всю Россию. Трансляции марафона на сайте общества «Знание» и в соцсети «ВКонтакте» набрали 2,5 млн просмотров. В марафоне приняли участие 23 спикера, среди которых были ученые, актеры, журналисты, блогеры, космонавты, педагоги и бизнесмены. Их выступления можно будет посмотреть в удобное время: записи трансляции сохранятся на сайте общества «Знание», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Первый день марафона был посвящен дискуссиям и лекциям о науке, ее восприятии, популяризации и построению научной карьеры молодыми учеными. Сначала 10 самых прорывных и полезных технологий по версии программы «Чудо техники», среди которых были микрочипы, дроны и светодиоды, представил ведущий телеканала НТВ Сергей Малоземов.

Затем в студии стартовала дискуссия «Наука + медиа. Новые форматы и смыслы в распространении знаний». О том, как нужны и востребованы сегодня профессии научного журналиста и пиарщика в сфере науки, рассказала декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова. Актер Игорь Петренко добавил, как важно соблюдать точность научных или исторических деталей в кино, которое мотивировало бы зрителя на изучение неких фактов или научных теорий.

Тему ответственности потребителей научного и ненаучного контента затронул старший научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН, член Комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александр Панчин.

«В современном мире есть блогеры, которые хорошо проверяют информацию и верно излагают научные статьи. И есть официальные маститые ученые, которые выходят на миллионную аудиторию со странными, ничем не подкрепленными заявлениями. Если вы сами не заинтересуетесь тем, как работает наука, как подтверждаются те или иные гипотезы, как проводятся исследования, вам будет очень сложно ориентироваться в этом мире. И придется верить на слово, возможно, ложным авторитетам. А это сегодня крайне опрометчиво», – отметил он.

Народный артист РФ, художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков провел мастер-класс по эмоциональному интеллекту, который, однако, предложил называть просто сочувствием.

«В последнее время все решили вдруг, что главные в театре – режиссеры, директора, продюсеры. Это провал. Главный в театре – артист, но не просто исполнитель, а художник, творец. Ты разделяешь замысел с режиссером, присваиваешь его и гармонично воплощаешь, так, чтобы не было видно ни режиссера, ни самого артиста, а остался один цельный образ на сцене», – отметил Машков.

А в открытой дискуссии «Как построить научную карьеру в крупных компаниях» скрестили копья топ-менеджеры «Яндекса» и Сбера.

«Научную карьеру в крупной компании построить невозможно и не нужно. Компании занимаются очень прикладными вещами, наука не терпит подобной суеты», – высказал мнение вице-президент Сбера Альберт Ефимов. Директор по развитию технологий искусственного интеллекта «Яндекса» Александр Крайнов придерживается прямо противоположного мнения, считая, что большая компания – отличное место для старта в науке, посоветовав современным гуманитариям хотя бы немного изучить математику и языки программирования, чтобы говорить с разработчиками на одном языке.

В завершение первого дня летчик-космонавт, Герой РФ Валерий Токарев рассказал, кого возьмут в космонавты и как человеку адаптироваться к длительной невесомости. «Освоение космоса – это не только вопрос познания, это и вопрос безопасности планеты, например защиты ее от космических объектов», – отметил он.

Организаторами Конгресса молодых ученых, который проходил на территории парка науки и искусств «Сириус» 8-10 декабря, выступают Министерство науки и высшего образования, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте по науке и образованию, фонд Росконгресс. Оператор проведения Года науки и технологий в Российской Федерации – АНО «Национальные приоритеты».