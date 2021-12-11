 

Участник драки в переходе у метро в Москве назвал причину конфликта

11.12.2021, 18:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Столичное МВД опубликовало видео допроса задержанных за драку в подземном переходе в центре Москвы, один из участников конфликта заявил, что его спровоцировали.

«Задержаны за драку. Спровоцировал, подрались. Он посылал. На видео все видно абсолютно», – заявил мужчина на допросе.

Ранее уголовное дело о хулиганстве в подземном переходе у станции метро «Комсомольская» в Москве передано в СК.

До этого полицейские задержали трех участников избиения мужчины в подземном переходе рядом с метро «Комсомольская», злоумышленники оказались жителями Кемерова, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Об инциденте, который произошел 5 декабря, ранее сообщил Telegram-канал «Подслушано в чайхане». По данным СМИ, трое злоумышленников приставали к парню и девушке на одной из станций московского метро. Прохожий заступился за пару, после чего началась драка.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.12 / ЕС отреагировал на размещение в Крыму средств доставки ядерного оружия

02.01 / Экономика: США поздравили “Северный поток – 2” новыми санкциями

27.02 / АЭС Украины продают электроэнергию ниже себестоимости, но это дорого обойдется – заявление коалиции “Энергетический переход”

27.06 / В турецком курортном городе Мармарис вспыхнули лесные пожары. Один из ликвидаторов стихии погиб

15.02 / Биологи выяснили, как формируются пищевые привычки у людей

01.09 / Неизвестные сообщили о «минировании» памятника Кобзону

05.09 / Охлобыстин назвал действия Ефремова «инсценированным суицидом»

18.09 / Все установленные по делу “Роттердам плюс” факты подтверждают законность формулы – адвокат

30.09 / До конца столетия вымрут более 500 видов животных

15.01 / BI – Нацгвардия США попросила не жертвовать деньги спящим на полу Капитолия бойцам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика