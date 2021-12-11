Участник драки в переходе у метро в Москве назвал причину конфликта

Столичное МВД опубликовало видео допроса задержанных за драку в подземном переходе в центре Москвы, один из участников конфликта заявил, что его спровоцировали.

«Задержаны за драку. Спровоцировал, подрались. Он посылал. На видео все видно абсолютно», – заявил мужчина на допросе.

Ранее уголовное дело о хулиганстве в подземном переходе у станции метро «Комсомольская» в Москве передано в СК.

До этого полицейские задержали трех участников избиения мужчины в подземном переходе рядом с метро «Комсомольская», злоумышленники оказались жителями Кемерова, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Об инциденте, который произошел 5 декабря, ранее сообщил Telegram-канал «Подслушано в чайхане». По данным СМИ, трое злоумышленников приставали к парню и девушке на одной из станций московского метро. Прохожий заступился за пару, после чего началась драка.