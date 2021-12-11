В РФ резко подешевел смартфон IPhone SE 2020

Как сообщают независимые аналитические источники, в российских магазинах значительно подешевел смартфон IPhone SE, выпущенный в прошлом году. Цена упала сразу на 25%, уточняют специалисты.

Однако столь существенная скидка замечена только в базовой версии устройства с объемом памяти основного накопителя 64 Гб. Такой показатель уже не соответствует даже среднему уровню, отмечают эксперты. Это больше похоже на классический эконом-класс мобильных гаджетов. При этом объем оперативной памяти составляет здесь всего 3 Гб. Однако обеспечена хорошая пыле и влагозащита, и есть поддержка беспроводной зарядки.

Напомним, что на старте продаж за такой смартфон в РФ нужно было заплатить 40 тысяч рублей. Теперь его е можно приобрести за 30 тысяч.