В «Яндексе» запущен сервис поиска товаров по изображениям

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11.12.2021, 17:58, Новости дня
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Технология компьютерного зрения позволила внедрить в «Яндексе» новый метод поиска. Пользователи отныне могут найти товары по их изображениям.

Достаточно задать соответствующую команду на фотографии понравившейся вещи, и  вас появятся все ее характеристики, условия покупки, цены, контакты продавцы, поясняют специалисты.

Поиск товаров по изображениям в последнее время становится все более популярным во всем мире. Его внедряют многие коммерческие интернет-ресурсы. Это очень удобно для человека, который упрощает процедуру подбора корзины товаров. Кроме того, исключаются ошибки, которые приводят к большому количеству возвратов. Новый сервис выгоден как для продавца, так и для потребителя.



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