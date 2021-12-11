В «Яндексе» запущен сервис поиска товаров по изображениям

Технология компьютерного зрения позволила внедрить в «Яндексе» новый метод поиска. Пользователи отныне могут найти товары по их изображениям.

Достаточно задать соответствующую команду на фотографии понравившейся вещи, и вас появятся все ее характеристики, условия покупки, цены, контакты продавцы, поясняют специалисты.

Поиск товаров по изображениям в последнее время становится все более популярным во всем мире. Его внедряют многие коммерческие интернет-ресурсы. Это очень удобно для человека, который упрощает процедуру подбора корзины товаров. Кроме того, исключаются ошибки, которые приводят к большому количеству возвратов. Новый сервис выгоден как для продавца, так и для потребителя.