Серебристый макияж снова в тренде: как сделать модный мейкап на праздник и не только

Серебряные штрихи в макияже для новогодней вечеринки являются наиболее очевидным выбором. Сегодня мы поговорим о том, как сделать праздничные образы нетривиальными и запоминающимися. Для этого вам понадобятся глиттер, косметика с шиммерными частицами и металлизированным свечением.

Серебро и глубокий синий

Серебристые тени на верхних веках сами по себе не создают вау-эффекта. Все меняется, если нижнее веко густо подвести голубым пигментом. На контрасте ваши глаза приобретут дополнительную выразительность. Не забудьте очертить стрелки и густо прокрасить ресницы.

Двойные стрелки со стразами

Очень хорошо красоту глаз подчеркивают стразы, приклеенные на верхние и нижние веки. Для новогоднего макияжа предлагаем вам прочертить двойные стрелки: по росту ресниц черную, а по границе подвижного века – белую. Теперь украсьте пространство над стрелками стразами в ряд, чтобы выделить контур.

Коричневые тени на внешнем уголке

Если ваши глаза не отличаются большим размером, есть прекрасный выход из положения. Нанесите серебряные мерцающие тени на половину подвижного века и внутренний уголок глаза. Другую половину века закрасьте матовыми темно-коричневыми тенями. Этот прием можно использовать и для повседневного макияжа.

Нежный образ

Для создания более нежного образа используйте наряду с серебряными тенями розовый пигмент. Подвижное веко можно выделить серебряным глиттером с блестками, а вот неподвижное веко прокрасьте бледно-розовым.

Серебро поверх серого (главное фото)

Иногда для достижения наилучшего эффекта требуется смешать несколько теней. Например, наложить поверх серого пигмента на подвижном веке серебристый блеск. Классические черные стрелки сделают ваши глаза более выразительными.

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Дымчатый макияж

Если вы любите использовать для праздничной вечеринки серо-коричневый смоки айс, ничто не помешает вам добавить на глаза немного мерцания. Коснитесь серебром внутреннего уголка глаза и вы заметите разницу.

В стиле 90-х

Идея прокрашивать подвижное веко белым, а его границу прорисовывать коричневым повсеместно использовалась в 90-е. Вы можете возродить эту ретро-тенденцию, если пройдетесь по границе серебряным глиттером, а на неподвижное веко нанесете коричневые тени.

Серебряная стрелка

Эффектно выглядит полностью серебряная стрелка, дополненная серыми тенями и тушью. Если ваши ресницы недостаточно длинные, можете приклеить накладные.

Серебряный блеск по кругу

Для круглых, широко распахнутых глаз подойдет макияж, состоящий из серебряных теней и туши. По контуру вокруг глаз прокрасьте серебром подвижное веко, внутренний уголок глаз, а также нижнее веко. Это еще один универсальный вариант, который подойдет и для праздника, и для повседневного использования.

“Морозные” блики

Весьма необычно смотрится серебро не только на веках, но и в качестве маленьких бликов на лбу, скулах и переносице. Используйте для такого типа макияжа серебристый хайлайтер.