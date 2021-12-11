Великобритания призвала страны G7 выступить «единым фронтом» против России и Китая

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что в ходе встречи министров иностранных дел стран «Большой семёрки» Лондон и его союзники попытаются продемонстрировать единство против «злонамеренного поведения» ряда стран, пишет The Guardian. В частности, по словам Трасс, встреча станет шансом объяснить России, что за возможным вторжением на Украину последуют «серьёзные последствия».



Reuters

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс намерена воспользоваться встречей G7 для демонстрации единства Запада против РФ и Китая, пишет The Guardian.

Как отмечает издание, встреча министров иностранных дел стран «Большой семёрки» состоится в субботу на фоне потенциального вторжения на Украину, напряжённости в Южно-Китайском море и возможного краха иранской ядерной сделки. На этом фоне Трасс назвала её «шансом продемонстрировать единый фронт против злонамеренного поведения — включая российскую позицию в отношении Украины».

«Наша цель — расширить сферу действия свободы и демократии, и мы принимаем меры против злонамеренных субъектов по всему миру, которые пытаются выступить против этого»,— заявила министр.

Кроме того, по словам Трасс, на этих выходных Великобритания с «союзниками и единомышленниками» попытаются донести до России, что вторжение на Украину было бы «стратегической ошибкой» и имело бы «серьёзные последствия».

Ожидается, что в рамках встречи британский министр выступит с обещанием «безопасности и экономической поддержки для защиты «границ свободы» по всему миру». The Guardian называет это ссылкой на западные инвестиционные механизмы для развития инфраструктуры, при помощи которых США, ЕС и Великобритания пытаются предложить альтернативу китайской инициативе «Один пояс, один путь».

Мероприятие также станет шансом Трасс продемонстрировать себя в роли «деловой современной Маргарет Тэтчер, решительно настроенной на то, чтобы вывести Запад на передовые позиции». Это позволит политику обеспечить себе хорошую репутацию в Консервативной партии, в случае если премьер-министр Борис Джонсон потеряет доверие однопартийцев.

В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен, вероятно, воспользуется встречей G7, чтобы заверить союзников в том, что президент Джо Байден не предлагал существенных уступок РФ относительно будущей роли НАТО на восточном фронте в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

Впрочем, полагает The Guardian, неизбежны дискуссии о том, как сделать многочисленные кризисы, с которыми столкнулся Запад, менее острыми, и не рискуют ли союзники сражаться на слишком многих фронтах одновременно. В частности, причиной разногласий может стать позиция Франции, которая не присоединилась к некоторым партнёрам по G7 — США, Великобритании и Канаде — в поддержке дипломатического бойкота Олимпийских игр в Пекине из-за нарушений прав человека Китаем в провинции Синьцзян.