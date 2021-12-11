“Чуть не вырвало от фото”, “Думали, дно пробито, но снизу постучали”. Волочкова показала снимки с двумя мужчинами

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11.12.2021, 17:38, Новости дня
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На снимке с Джигурдой 45-летняя балерина демонстрирует шпагат, стоя на одной ноге, а на фото со Шпаком держит вверх большой палец руки. На третьем фото Волочкова показала бодибилдера на пляже в стрингах.

По словам артистки, она приехала поддержать своего друга Джигурду, который готовится к бою со Шпаком. Фото сделаны рядом с октагоном ­­– огражденным восьмиугольным сооружением, в котором проводятся бои по смешанным единоборствам (ММА).

Меньше чем за час пост балерины набрал больше 3 тыс. лайков и 250 комментариев.

“Меня чуть не вырвало от фото №3”, – призналась tanya_m286ax.

“Третье фото – то ли девушка, то ли виденье”, – прокомментировала marinapinhasova.

“Как они подходят друг другу и душой, и телом”, – считает ma_rina4550.

“Когда все думали, что дно пробито – снизу постучали вновь”, – написала krtanya1508.

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A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Контекст:

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре. После увольнения начала сольную карьеру.

Никита Джигурда родился 27 марта 1961 года в Киеве. Поступил в Киевский институт физической культуры, но бросил его после первого курса. Был членом сборной УССР по гребле на каноэ, кандидат в мастера спорта. Позже поступил в Щукинское театральное училище в Москве, которое окончил в 1987 году. В том же году дебютировал в кино, сыграв главную роль в телесериале “Раненые камни” украинского режиссера Николая Засеева-Руденко.

Джигурда внесен в базу сайта “Миротворец” за “популяризация террористической организации ДНР”.

Осенью 2020 года Волочкова и Джигурда утверждали, что у них роман.

Мещанский-Шпак родился 1 апреля 1979 года в семье военного офицера и школьной учительницы. В 15 лет поступил в Санкт-Петербургский государственный экономический университет. В молодости увлекся бодибилдом, стал тренером, открыл магазин спорттоваров. С 25 лет Шпак начал делать себя макияж, маникюр, а также корректировать собственную внешность с помощью пластических операций.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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