 

“Фермера” из Ташкента в одежде с российским триколором и орлом не пустили в Украину

11.12.2021, 17:38, Новости дня
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Пограничники обратили особое внимание на пассажира рейса из Ташкента из-за его наряда. “На одежде путешественника были изображения флага и герба страны-агрессора и надписи “Russian national team”, – говорится в сообщении.

Гражданина Узбекистана пригласили в служебное помещение для углубленной проверки, “во время которой он сам понял, что нарядился не совсем соответственно и извинился перед всеми украинцами”, заявили пограничники.

Однако в ходе контроля также выяснилось, что гражданин не может подтвердить цель поездки. Пассажир рассказал, что планировал купить в Украине трактор для своего сельского хозяйства, но не смог рассказать ни о своей ферме, ни о том, у кого и какой трактор хочет купить. При этом у путешественника не было денег даже на бронирование гостиницы, а емкость его багажа значительно превышала заявленный срок пребывания в Украине.

“Фермер” вылетел в Ташкент обратным рейсом”, – сообщили в Госпогранслужбе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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